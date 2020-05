Lautaro-Barcellona, scende in campo Messi: “Impressionante e completo. Lui in Spagna? Non so se…”

E’ stato da sempre il grande sponsor in casa Barcellona per Lautaro Martinez. Difficile non pensarci quando a volerti in squadra è un certo Lionel Messi. Il 6 volte Pallone d’Oro scende in campo ancora una volta, concedendosi ai microfoni del Mundo Deportivo per elogiare il numero 10 dell’Inter, obiettivo numero uno dei blaugrana in vista della prossima finestra di mercato.

Ecco le sue parole: “Devo essere onesto, non so se ci siano in corso trattative per lui, non ne ho idea. Penso di aver già detto cosa penso su Lautaro, è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia molto completo: è forte, dribbla bene, segna, sa come proteggere la palla. Vedremo cosa riserverà il futuro per lui”.

Messi non si ferma nell’elogiarlo: “È spettacolare, ha qualità impressionanti, si vedeva da subito che sarebbe stato un grande giocatore, ora è esploso e lo sta dimostrando. È molto forte, ha un ottimo uno contro uno, ha segnato molti goal, nell’area di rigore combatte con chiunque, resiste, si gira. Ha molta qualità. È molto completo”.

Il paragone: “Lautaro assomiglia molto a Luis Suárez, i due sanno usare molto bene i loro corpi, tengono la palla, sono molto simili”.

