Il retroscena di Mirabelli: “Ecco cosa mi diceva Zhang su Messi. È più di un sogno per l’Inter”

“Messi all’Inter è più di un sogno”. Testo e musica di Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan e soprattutto ex capo degli osservatori all’Inter, che per un breve periodo della sua carriera interista ha incrociato anche il presidente Zhang. E proprio Zhang, racconta Mirabelli, gli avrebbe lanciato ormai diversi anni fa il prezioso indizio sulle intenzioni nerazzurre riguardo al fenomeno argentino, in queste settimane più che mai al centro delle voci di mercato visto il contratto in scadenza nel 2021, il rinnovo bloccato e le turbolenze interne alla casa blaugrana.

Intervistato da Radio Sportiva, Mirabelli ha dunque rivelato: “Chi vuole approfittarne potrebbe farsi avanti. Quando ero all’Inter il presidente Zhang parlava di mercato e diceva ‘Voglio Messi’ ma gli spiegammo che non c’era la possibilità anche per il FPF. Posso assicurare che all’Inter è più di un sogno. Ora è a un anno dalla scadenza, poi rischierebbe il prossimo giugno di andarsene a zero. Sono scelte importanti da fare in Spagna, ma bisognerà pensare di non rimanere con un pugno di mosche in mano” le parole riportate da Calciomercato.com.

