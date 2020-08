Vidal e Lautaro, i due jolly dell’Inter per tentare Messi: Suning crede al colpo del secolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport vedere Messi all’Inter è uno scenario difficile ma non totalmente impossibile. Il colosso Suning starebbe sondando il terreno per quello che è a tutti gli effetti potrebbe essere il colpo di mercato del secolo.

L’obiettivo è quello di utilizzare Messi per sfondare definitivamente in Europa e nel mondo. In quest’ottica ci sono due indizi che lasciano pensare ad un possibile tentativo dell’Inter nei prossimi giorni.

L’acquisto di Vidal e la conferma di Lautaro Martinez in nerazzurro potrebbero convincere Messi, tra i tanti fattori, ad accettare la proposta dell’Inter. La Pulce infatti stravede per entrambi e l’Inter avrebbe così due jolly in più da poter utilizzare per continuare a sognare.

