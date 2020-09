Carta (ds Cagliari): “Nainggolan? Lo vogliamo ma ad oggi non ci sono i presupposti. Palla all’Inter”

Il Cagliari non molla Radja Nainggolan ma la trattativa resta in salita. Parola del direttore sportivo rossoblu Pierluigi Carta che si è concesso ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro del centrocampista belga di proprietà dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Non è un nostro giocatore e la palla in questo momento non è tra i nostri piedi. Noi vorremmo proseguire il cammino con lui se ci fosse la possibilità perché è un giocatore che ci può dare tanto, anche in termini di leadership. Ad oggi però non abbiamo nessun elemento per dire che il suo ritorno è imminente. Io credo che anche per lui il Cagliari sarebbe la scelta migliore. Stiamo ad aspettare, noi lo vogliamo riportare a Cagliari ma devono esserci i giusti presupposti economici”.

