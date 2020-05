Rafinha nell’affare Lautaro Martinez? Risposta immediata dell’Inter all’ipotesi ritorno

Saranno giorni intensi per l’Inter che continua e continuerà a tenere altissimo il muro eretto attorno a Lautaro Martinez. Il Barcellona, sottolineano in Spagna, entra nella settimana decisiva dell’affondo per l’argentino e sta provando in ogni modo a far cadere le resistenze nerazzurra. Fino ad ora, però, senza successo.

L’ultima ipotesi suggestiva che ha scatenato subito i commenti dei tifosi è stata quella lanciata sempre dai quotidiani catalani secondo la quale il Barça avrebbe pensato di inserire nell’operazione per il Toro il cartellino di Rafinha, che nei sei mesi di prestito nel 2018 in nerazzurro ha lasciato un ottimo ricordo. Il brasiliano ora è in prestito al Celta Vigo e rientrerà in Catalogna con un contratto in scadenza tra un anno in cui è presente una clausola da 16 milioni di euro. Al di là delle cifre, comunque, secondo Sport Mediaset l’Inter avrebbe già fatto sapere di non essere interessata a Rafinha. Così come ha ribadito l’intenzione di trattare Arturo Vidal come affare slegato dall’operazione Lautaro Martinez. Il Barcellona, se vorrà convincere Marotta ed Ausilio, dovrà cominciare a ragionare su altre basi.

