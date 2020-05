Brozovic, il rinnovo è una priorità: l’Inter ha un obiettivo ben chiaro

Una società che punta al vertice non può prescindere dal suo uomo Epic. Marcelo Brozovic, forse l’unico insostituibile di questa Inter, è al centro dei piani nerazzurri e le manovre degli uomini mercato interisti confermano l’intenzione di non fare a meno del centrocampista croato e, dunque, di blindare lui e tutti gli altri elementi cardine del progetto.

Accostato in particolare al Liverpool, Brozo rappresenta una priorità per Marotta ed Ausilio che secondo Sport Mediaset cercheranno di accelerare le operazioni per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. L’obiettivo è innanzitutto respingere le altre società interessate, ma anche e soprattutto rimuovere quella clausola rescissoria da 60 milioni di euro che lo rende fin troppo raggiungibile per le super potenze del Vecchio Continente alla ricerca di un rinforzo di grande spessore in mezzo al campo.

