Inter, suggestione Sanchez: si tratta con il Manchester. Il finale di stagione per convincere Conte e Marotta

E se Alexis Sanchez rimanesse all’Inter? Il Nino Maravilla ha a disposizione questo finale di stagione per convincere Conte e Marotta. L’attaccante cileno, in prestito dal Manchester United, è destinato ad avere un ruolo cruciale nelle rotazioni: con un tour de force senza precedenti fino ad agosto, Sanchez dovrà fare staffetta con Lautaro e Lukaku al centro dell’attacco nerazzurro.

Ma importanti novità arrivano anche dal calciomercato dove l’Inter deve fare i conti con le grandi difficoltà registrare per il reparto offensivo: secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di confermare Sanchez anche in vista della prossima stagione. Non sarà facile, bisognerà trovare una formula che possa accontentare il Manchester United dopo il prestito secco concordato la scorsa estate.

