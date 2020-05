Dallo United al Real: è caccia grossa a Skriniar. Ma anche le big devono fare i conti con Zhang

Barcellona su Lautaro Martinez, Liverpool interessato a Marcelo Brozovic, ma non solo. L’Inter è tornata nel grande giro e il fatto che molti top club siano interessati ai migliori calciatori nerazzurri è sì una preoccupazione, ma anche un grande segnale di come il progetto interista sia tornato finalmente sui binari giusti. La crescita però non è ancora finita e anche per questo gli uomini mercato dell’Inter stanno cercando di blindare tutti i pezzi pregiati per continuare a potenziare una rosa che vuole tornare a lottare per il vertice.

L’input arrivato dalla società è chiaro e riguarda anche Milan Skriniar, sul quale oggi Sport Mediaset ha fatto il punto della situazione. Il difensore slovacco, infatti, è nel mirino di tanti club importanti: dal Barcellona a, soprattutto, Manchester United, City e Real Madrid. Steven Zhang però, riferisce il notiziario sportivo, non vuole venderlo a meno di offerte davvero irrinunciabili, difficilmente concretizzabili nel mercato che sentirà sicuramente gli effetti della crisi.

