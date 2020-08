Mercato – Smalling si allontana dall’Inter. Schira: “Roma in chiusura”

L’Inter lo ha cercato, sondando il terreno nei primi mesi del 2020 e poi di nuovo al termine della stagione, quando il Manchester United non ha concesso alla Roma il prolungamento del prestito e se lo è riportato a casa. Chris Smalling però difficilmente diventerà un nuovo giocatore nerazzurro, il quarto ‘fuggitivo’ dai Red Devils a sbarcare a Milano dopo Lukaku, Sanchez e Young.

Almeno secondo quanto riferisce il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che tramite il proprio profilo Twitter annuncia l’imminente chiusura dell’accordo tra la Roma e il club inglese per un trasferimento che, dopo il prestito di questa stagione, diventerà definitivo. Passato in mano a Friedkin, il club capitolino ha ora nuove risorse a disposizione e il primo colpo dovrebbe essere proprio la conferma dell’inglese, pronto a firmare un triennale dopo essersi rilanciato in giallorosso.

