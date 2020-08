Inter, Conte o Allegri ma Tonali non è in discussione. Si chiude a breve: le cifre dell’affare

Per Sandro Tonali è solo questione di tempo. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza dell’Inter presto incontrerà Cellino per definire gli ultimi dettagli del terzo colpo di mercato dopo Hakimi e la conferma di Sanchez.

L’accordo tra Marotta e Tonali è stato raggiunto sulla base di un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Appena verrà risolto il futuro della panchina nerazzurra, l’Inter affonderà il colpo ma la scelta finale non cambierà in base al prescelto tra Conte e Allegri.

Il suo acquisto è stato programmato da mesi dall’ad Marotta. Al Brescia andranno 30 milioni di euro più bonus, nessuna contropartita tecnica verrà inserita.

