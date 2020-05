Nuove conferme sul sì di Tonali all’Inter. Ecco perché ha ‘scavalcato’ Chiesa

Il patron del Brescia Massimo Cellino è stato chiaro: a parità di offerte, sarà il giocatore a scegliere la destinazione. Preferibilmente in Italia, dove secondo il presidente farebbe meglio a restare per la sua carriera. Ecco perché l’Inter nella corsa a Sandro Tonali potrebbe aver già mosso un passo molto importante, forse decisivo, che permette di guardare con ottimismo ad un affare comunque non semplice.

Sky infatti conferma il gradimento incassato dai nerazzurri da parte del centrocampista classe 2000, disposto ad ascoltare ed accettare la proposta interista non appena verrà raggiunto anche l’accordo con il Brescia. Si parla di una valutazione da circa 30-35 milioni di euro più una contropartita da individuare per convincere le Rondinelle. I rapporti tra le due società però fanno ben sperare, anche se non va mai sottovalutata la concorrenza di club come Juventus e più dietro Napoli e Roma. Anche alla luce di queste cifre però Tonali sarebbe diventato l’obiettivo italiano numero uno per l’Inter: più abbordabile rispetto a Chiesa, i dirigenti interisti sembrano aver fatto ormai la propria scelta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!