Trofei, garra, gol e non solo: Conte vuole Vidal anche per… Barella

Se il mercato dipendesse interamente dalle volontà dell’allenatore, non ci sarebbero sicuramente dubbi su chi sarebbe il primo colpo della prossima sessione estiva. Dopo mesi corteggiamento l’interesse dell’Inter per Arturo Vidal su input del tecnico Antonio Conte non è scemato. Anzi. Il cileno resta il pallino del mister, che dopo i trionfi in bianconero lo rivorrebbe a tutti i costi. E i motivi sono diversi.

Innanzitutto le caratteristiche tecniche del calciatore. Abile nel recupero dei palloni, letale con i suoi inserimenti, fiuto del gol da attaccante, nonostante i quasi 33 anni al Barcellona ha dimostrato di essere ancora in grado di ribaltare da solo le partite (l’Inter al Camp Nou in Champions League lo ha provato sulla sua pelle). Ma non solo. Grande uomo squadra, come certifica l’ottimo rapporto coi senatori blaugrana che fin qui sono riusciti nell’intento di trattenerlo, vanta una carriera ricca di trofei che a Conte fa gola proprio per portare mentalità vincente nel gruppo.

Ma c’è ancora di più. E lo riporta il quotidiano Tuttosport, secondo cui Conte sarebbe convinto che l’arrivo di Vidal sarebbe di grande aiuto anche per un giovane come Nicolò Barella che al primo anno in nerazzurro si è subito imposto, ma grazie all’aiuto del cileno potrebbe fare un ulteriore salto di qualità diventando il Vidal del futuro. Per tutti questi motivi, se fosse Conte a fare il mercato probabilmente Vidal sarebbe già ad Appiano…

