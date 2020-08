GdS – Messi-Inter, non è finita! Pool di sponsor dalla Cina, ecco il piano di Suning: sorpasso al Manchester City?

L’Inter è ancora in piena corsa per Lionel Messi. Almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Tutti gli indizi delle ultime ore portano la Pulce a Manchester da Guardiola ma ci sono ancora possibilità di vederlo in Italia.

L’Inter starebbe aspettando il momento giusto per entrare in azione. Suning avrebbe pronto un piano ma il via libera arriverà solo quando si capirà come andrà realmente a finire tra Messi e il Barcellona. Soprattutto quali saranno i costi della rottura vista la clausola da 700 milioni di euro presente nel contratto, ancora valida per il club blaugrana. I suoi avvocati sono al lavoro per trovare la chiave. È possibile, infatti, che non funzioni la carta dell’uscita a parametro zero. Il famoso articolo 17 prevede per gli ultra trentenni una sola stagione di “protezione” del contratto. In questi casi è previsto solo un indennizzo per il club cedente, ma a cifre abbordabili.

Il possibile arrivo di Vidal all’Inter e la conferma di Lautaro possono rappresentare però delle manovre di avvicinamento al sogno Messi che diventerebbe a tutti gli effetti l’uomo simbolo del mondo Suning.

Anche perché i benefici fiscali dell’opzione italiana sono sotto gli occhi di tutti. Davanti a tutti rimane il Manchester City che ha le risorse finanziarie e la statura tecnica per invogliare l’argentino. Il sorpasso non è facile ma l’Inter addirittura si sarebbe già mossa con Nyon per tessere la tela finanziaria di un’operazione ad ampio respiro.

Dalla Cina sono in arrivo sponsor per decine e decine di milioni, tutti dedicati a Messi, con un giro d’affari triplicato rispetto ai numeri odierni. Una montagna di soldi indispensabili per allettare Lionel e leva per ulteriori partnership anche in Europa. Il duello Inter-Manchester City diventa il piatto forte di questo mercato 2020.

