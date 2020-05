Cancelo-Barcellona, matrimonio annunciato: Semedo al City e Junior Firpo per l’Inter

Un matrimonio annunciato nel 2017, poi saltato per questione di particolari, che torna in auge tre anni più tardi, avvicinando Barcellona e Manchester City. Il club blaugrana, come raccontato da Mundo Deportivo, è pronto ad abbracciare Joao Cancelo. Il portoghese, con un passato anche all’Inter, rientrerà nella trattativa che coinvolge i catalani ed i Citizens considerando così anche il cartellino di Nelson Semedo. Un’operazione che esclude, in questo modo, il possibile approdo dell’esterno Barça in nerazzurro in merito al piano per Lautaro Martinez, con Junior Firpo al momento unica contropartita gradita alla dirigenza interista.

Su Joao Cancelo il Barcellona aveva le idee chiare già nell’estate del 2017, ma il Valencia chiedeva ben 60 milioni per il suo trasferimento. Un ostacolo importante che ha spinto i blaugrana a virare su Nelson Semedo, individuato come rinforzo giusto già nel luglio dello stesso anno. Poche settimane più tardi, Cancelo arrivò all’Inter in prestito con diritto di riscatto, ma oggi il futuro del portoghese sembra sempre più legato ai colori dei catalani. Situazione singolare invece per Semedo, accostato ai nerazzurri nell’affare Lautaro ma che, stando agli ultimi aggiornamenti, è pronto ad indossare la casacca del Manchester City. Queste le novità di mercato del Barcellona che lotta, come sempre, per cercare di far quadrare i conti e dar la caccia al Toro.



