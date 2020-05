Mercato – Cancelo-Inter, ritorno non impossibile. Si innesca la girandola di terzini?

Il ritorno di Joao Cancelo all’Inter è più di una semplice suggestione. Come riportato dal noto quotidiano spagnolo Mundo Deportivo infatti, il Barcellona è in trattativa con il Manchester City per uno scambio tra il terzino portoghese e Nelson Semedo. Se l’affare dovesse andare in porto, non è da escludere che l’Inter possa tornare alla carica per Cancelo, ancora nel cuore di tanti tifosi nonostante la stagione trascorsa alla Juventus lo scorso anno. Il terzino dei Citizens infatti potrebbe rientrare come contropartita nella trattativa che porterebbe Lautaro al Barcellona, con il club catalano che si fionderebbe poi su De Sciglio della Juve, innescando una girandola di terzini.



