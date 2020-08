Caso Messi – Jorge, padre di Leo, a Barcellona nel fine settimana per orchestrare l’addio

Jorge Messi, padre di Leo Messi e principale curatore degli interessi del figlio, orchestrerà con ogni probabilità anche l’addio della Pulce al Barcellona.

Stando a quanto riportato da TuttomercatoWeb, Jorge sarà infatti in Catalogna questo fine settimana, quasi certamente per chiarire inequivocabilmente la scelta del figlio alla dirigenza blaugrana, prima poi di imbastire la trattativa finale con il Manchester City o, si spera, con l’Inter. Smentita definitivamente la presenza di Jorge Messi a Manchester in queste ore.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<