Castagne-Atalanta, divorzio in vista: rinnovo o cessione. L’Inter alla finestra

Timothy Castagne, esterno belga dell’Atalanta, sembra aver perso posizioni nelle gerarchie di Gasperini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dallo scorso 8 gennaio Castagne è stato solamente utilizzato una volta dall’inizio, per il resto pochi minuti collezionati e tante panchine. Gasperini gli ha quasi sempre preferito la coppia Hateboer-Gosens e così il suo futuro è tornato ad essere in discussione.

La trattativa per il rinnovo stenta a decollare, l’Atalanta potrebbe decidere di venderlo in modo tale da collezionare l’ennesima plusvalenza degli ultimi anni. La Dea vorrebbe rinnovare per poi trattare la cessione sulla base di 20 milioni ma senza un nuovo contratto ne potrebbero bastare anche 10 o 15. Castagne piace a Tottenham, Psg e Siviglia. In Italia non tramonta l’interesse del Napoli ma occhio anche all’Inter che monitora con attenzione gli sviluppi della vicenda.

