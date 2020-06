Inter-Cavani, dalla Francia avvisano: “Si sta trattando, un dettaglio nel contratto potrà essere decisivo”

Nonostante le centinaia di gol realizzati in carriera, il futuro di Edinson Cavani resta un grande rebus. Il contratto con il Paris Saint-Germain scade al termine di questa stagione, motivo per cui l’occasione, a parametro zero, risulta ancor più ghiotta. Il vero ostacolo che fa frenare le pretendenti riguarda l’ingaggio del Matador: a Parigi, infatti, le cifre che guadagna sono ampiamente oltre la doppia cifra, e nella sua prossima destinazione non vorrebbe scendere eccessivamente.

Secondo quanto riportato in esclusiva su le10sport.com, le trattative tra l’Inter e Cavani stanno continuando. L’uruguaiano avrebbe fatto sapere di essere disposto a scendere fino ad un ingaggio da 7 milioni a stagione, che però è considerato ancora esagerato dal club nerazzurro. Secondo il portale francese, ci sarebbe però un dettaglio che potrebbe far decollare la trattativa: la lunghezza del contratto. In virtù della carta d’identità che segna 33, Cavani gradirebbe un contratto almeno triennale, in modo tale di essere certo di strappare l’ultimo, vero contratto della sua carriera. Un punto d’incontro con l’Inter, quindi, potrebbe essere rappresentato dalla proposta di spalmare il pesante ingaggio su più anni di contratto.

