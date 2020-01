CdS – Acuña ha detto sì: lo Sporting però fa muro. Da Grimaldo a Kurzawa, tutti i nomi per la fascia

Marcos Acuña, ala argentina dello Sporting CP, può essere il rinforzo giusto per la corsia laterale sinistra dell’Inter nella finestra invernale di calciomercato: secondo infatti quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe 1991 ha guadagnato posizioni nella scala di gradimento della dirigenza nerazzurra dopo le difficoltà riscontrate con il Chelsea per Marcos Alonso.

Ex compagno al Racing di Lautaro Martinez, dal 2017 Acuña gioca nello Sporting che lo ha acquistato per 7 milioni. Ci sono stati contatti con il suo entourage ed è stato dato il via libera al trasferimento in Italia. Bisognerà trovare un accordo con il club portoghese, l’Inter al momento è disposta a trattare con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 10-15 milioni. Lo Sporting vorrebbe monetizzare subito l’addio del suo esterno o avere certezze per quel che riguarda la formula.

Le alternative? Sempre in Portogallo gioca Alejandro Grimaldo del Benfica, ma il costo è spaziale vista la clausola rescissoria di 60 milioni. Occhi anche su Kurzawa e Meunier e al solito Darmian del Parma.

