CdS – Caccia all’esterno: Alonso non convocato, ma il Chelsea spara ancora alto. E Acuña…

Oltre il centrocampista tanto desiderato da Conte, la dirigenza dell’Inter è al lavoro anche per portare a Milano un nuovo esterno sinistro visti i problemi fisici accusati in stagione da Asamoah.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marcos Alonso è stato escluso dalla lista dei convocati del Chelsea in vista della sfida di FA Cup in programma domani contro il Nottingham Forest, ma al momento le richieste dei Blues restano fuori dalla portata dei nerazzurri.

Nel mirino resta Marcos Acuña, esterno dello Sporting CP e della nazionale argentina: i portoghesi al momento non derogano dalla richiesta di 20 milioni, l’Inter al momeno è ferma ad un prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro.

