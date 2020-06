CdS – Inter, Darmian primo rinforzo in fascia: da settembre agli ordini di Conte

L’Inter è pronta ad abbracciare, finalmente, Matteo Darmian. Come raccontato nel dettaglio dal Corriere dello Sport l’esterno, tornato in Italia la scorsa estate grazie all’operazione di mercato condotta con il Parma per prelevarlo dal Manchester United, attende la chiamata di Conte. Il tecnico nerazzurro ha già espresso il suo apprezzamento nei confronti del giocatore, capace di interpretare più ruoli in fascia, e la stessa Inter è pronta a far valere l’accordo stipulato proprio con il Parma.

Dalla prossima stagione, Matteo Darmian vestirà infatti i colori nerazzurri. Il quotidiano è certo e spinge per l’approdo dell’esterno a Milano, agli ordini di Conte. L’allenatore interista ha già avuto modo, in Nazionale, di testare l’esterno e potrà allargare la sua batteria di protagonisti in fascia, in un ruolo che da sempre ha costretto la Beneamata a rivalutare le proprie operazioni. Matteo Darmian sarà un nuovo calciatore dell’Inter: accordo già in tasca, aspettando l’ufficialità.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!