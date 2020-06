CdS – Intrigo Kumbulla: Lazio pronta all’assalto, Conte preferisce Vertonghen

Ora la Lazio è pronta a fare sul serio per Marash Kumbulla. A riportarlo è il Corriere dello Sport che traccia nello specifico il piano dei biancocelesti per l’assalto al difensore. Il classe ’00 è valutato dall’Hellas Verona 35 milioni di euro: una cifra altissima per i conti del club di Lotito, ma la novità delle ultime ore riguarda proprio l’affare per il giocatore. Il club ha aperto alla possibilità di inserire eventuali contropartite tecniche per pareggiare le richieste economiche del patron Setti ed in casa Lazio sono nate le riflessioni sul futuro.

La concorrenza è forte e racchiude però due tra le società più forti d’Italia. La Juventus da una parte, l’Inter dall’altra e la necessità di assicurarsi le prestazioni del difensore ventenne per blindare la difesa del futuro. Con la Lazio avrebbe la possibilità di rendersi sin da subito protagonista, conquistando un posto fisso da titolare rispetto alle maggiori rotazioni bianconere o nerazzurre. Il quotidiano in chiave interista punta su Vertonghen, il preferito di Conte per la retroguardia a parametro zero, ma la storia che riguarda da vicino Marash Kumbulla resta ancora tutta da scrivere. Ed ora Lotito non ha più intenzione di temporeggiare: le rivali sono avvisate.

