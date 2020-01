CdS – L’Inter avanti per Chong, possibile offerta in tandem con il Jiangsu. Ma c’è un ostacolo

Il giovane ventenne attualmente al Manchester United Tahith Chong è finito seriamente sul taccuino della dirigenza nerazzurra, che sta studiano un complesso accordo per bruciare la concorrenza sul giocatore, in scadenza di contratto e dunque pronto ad accasarsi a parametro zero. Stando a quanto riportato quest’oggi sul Corriere dello Sport, l’Inter sta lavorando ad un’intesa in accordo con il Jiangsu Suning: il giocatore infatti ha il nonno cinese e potrebbe essere schierato non come straniero ma come giocatore “locale”, cosa che permetterebbe al club che condivide con i nerazzurri la proprietà di fare un importante salto in avanti.

L’idea è quella di lasciarlo un paio d’anni in Cina e poi portarlo in nerazzurro con un quinquennale, senza che l’Inter spenda attualmente un euro per il cartellino del giocatore. Il grande ostacolo, al momento, deriva dalla volontà dell’olandese, che vorrebbe restare a giocare in Europa. In ogni caso proseguono i contatti con l’entourage, che nelle ultime settimane è stata un paio di volte nella sede di Viale della Liberazione: questo non vuol dire che la strada per i meneghini sia in discesa, dato che su di lui i sono anche diversi top club europei pronti a rovinare i piani di Beppe Marotta.

