CdS – Prestiti, tesoretto a rischio per l’Inter: Marotta spera nei 60 milioni

Tre profili ed un tesoretto da 60 milioni che l’Inter spera di incassare. Al momento, però, le sensazioni non sembrano positive. Il Corriere dello Sport traccia il bilancio dei lavori interisti in chiave mercato, parlando nello specifico di Perisic, Joao Mario e Lazaro. A proposito del croato, i 20 milioni non sembrano almeno al momento destinati alle casse interiste, con lo stesso Rummenigge che ha annunciato possibili riflessioni solo nei prossimi giorni in merito all’acquisto a titolo definitivo.

Bivio Lokomotiv Mosca invece per Joao Mario che attende la sua nuova destinazione. Il club russo infatti non sembrerebbe intenzionato a formalizzare il riscatto del portoghese, in ballottaggio con Krychowiak per la conferma in rosa. La speranza per l’Inter è quella di riuscire ad incassare i 18 milioni previsti considerando soprattutto i 40 spesi quattro anni fa. Il rebus dei prestiti coinvolge anche Valentino Lazaro, oggi al Newcastle in Premier League. Il cambio di proprietà della dirigenza dei Magpies potrebbe ridisegnare il futuro dell’esterno, non più vicino al riscatto promesso nel corso delle ultime settimane. L’Inter spera nel tesoretto da 60 milioni, ma l’emergenza Coronavirus ha costretto i nerazzurri a condurre riflessioni doverose sul mercato.

