CdS – Sanchez e Moses, sale l’ottimismo in casa Inter: contatti fitti con United e Chelsea. E la Figc…

In questi giorni l’Inter è attivissima sul mercato. Dopo aver praticamente definito l’arrivo in nerazzurro di Hakimi, Marotta è al lavoro anche per trovare anche l’accordo totale con Manchester United e Chelsea per i prolungamenti dei prestiti di Sanchez e Moses fino al termine della stagione, Europa League inclusa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sale l’ottimismo in casa nerazzurra: i due giocatori hanno un accordo con Marotta, a buon punto sarebbero anche i discorsi con i rispettivi club. Se lunedì il puzzle non sarà risolto, l’Inter spera che la FIGC intervenga.

