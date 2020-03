Inter, sfuma definitivamente Chong. La conferma dell’agente: “Resterà a Manchester”

Tahith Chong, dopo essere stato ad un passo dai colori nerazzurri, sfuma definitivamente, a meno di clamorosi ribaltoni finali che paiono però altamente improbabili. Già in mattinata l’ipotesi di un suo approdo a Milano sembrava essersi raffreddata, nonostante l’intesa ormai raggiunta già la scorsa settimana, con il Manchester United deciso a proporre al centrocampista olandese un rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il ragazzo era titubante per l’intenzione dell’Inter di girarlo immediatamente in prestito e proprio in questa esitazione si sono inseriti i Red Devils, spaventati dalla possibilità di un secondo caso Pogba, giocando d’anticipo.

Le difese di Chong sono crollate senza tanti problemi, come confermato dallo stesso agente del giocatore, Erkan Alkan, al Daily Mirror: “Abbiamo parlato con grandi club, ma il Manchester United ha presentato un buon progetto per il futuro di Tahith. Il ragazzo ha piacere di rimanere nel club che l’ha acquistato dall’Olanda“. Col nuovo contratto,Chong guadagnerà all’incirca un milione e mezzo di sterline a stagione.

