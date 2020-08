CLAMOROSO dal Brasile: Messi ha deciso di lasciare subito il Barca, ha già parlato con il club!

Clamorosa bomba di mercato lanciata da Esporte Interativo, testata brasiliana. Pare infatti che la pulce Leo Messi non abbia solo una vaga idea di lasciare il Barcellona: vuole andarsene al più presto.

La debacle patita contro il Bayern Monaco deve aver fatto capire al fenomeno argentino che la sua avventura in Spagna è finita e il ciclo è ormai concluso. Messi avrebbe già comunicato la propria decisione al club di lasciare subito e non aspettare il termine del contratto nel 2021. Ora sale la febbre per vederlo all’Inter, club principale indiziato per il suo trasferimento.

