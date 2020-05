Commisso annuncia: “Chiesa potrebbe restare, ma a certe cifre potremmo pensare all’addio”

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, il patron della Fiorentina Rocco Commisso non chiude le porte all’addio di Federico Chiesa. Il presidente italoamericano, inoltre, ha parlato anche di Gaetano Castrovilli, altro talento giovane ed italiano che tanti club invidiano alla sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni in merito.

Castrovilli – “Gaetano è un grande talento che noi vogliamo tenerci molto stretto. Mi piace la sua serietà e l’impegno che ci mette. Sarebbe bello se arrivasse al livello di Antognoni e volesse rimanere diventando una bandiera della Fiorentina, rimanendo così a lungo in Viola”.

Chiesa – “Leggo così tante notizie sui giornali… Non so quale saranno le cifre e le valutazioni giuste. Chiaro, a certe somme ci possiamo pensare, ma ad altrettante altre non andrà da nessuna parte. C’è anche la possibilità che Chiesa rimanga con noi anche la prossima stagione”.

