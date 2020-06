Concorrenza Juve su Tonali, Marotta è tranquillo: “Ci sono ben due motivi per non averne paura”

Tonali come Kulusevski? L’Inter è (quasi) certa di no. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Beppe Marotta è convinto che l’epilogo della trattativa con il talento del Brescia non sarà lo stesso che ha avuto quella per il centrocampista del Parma, ‘conquistato’ in extremis dalla Juventus. I motivi a sostegno di questa tesi sarebbero due: il primo di natura economica, mentre il secondo di natura tattica.

Sul piano economico, rispetto al gennaio scorso, l’Inter ora può infatti vantare una cinquantina di milioni di euro derivati dal riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain. Senza dimenticarsi che – sebbene i tifosi si augurino il contrario – anche da Barcellona potrebbe arrivare un ingente carico di milioni, in virtù del possibile passaggio in Catalogna di Lautaro Martinez. Sul piano tattico, invece, Tonali si integrerebbe perfettamente nel 3-5-2 di Antonio Conte, a differenza di Kulusevski che ha segnalato anche a parole la sua perplessità in merito.

