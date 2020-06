Conte completa il pacchetto difensivo: osservato speciale il jolly Darmian

Oltre a Marash Kumbulla, per blindare il pacchetto difensivo dell’Inter in vista della prossima stagione Antonio Conte tiene d’occhio anche il profilo di Matteo Darmian. Il centrale italiano ora in forza al Parma, scrive le10sport.com, potrebbe rappresentare un colpo low-cost per i nerazzurri, da piazzare al fine di completare la batteria dei centrali messa a disposizione del tecnico. Quello di Darmian, peraltro, potrebbe essere un profilo interessante anche dal punto di vista della duttilità tattica.

L’ex Torino e Manchester United, infatti, è in grado di coprire sia tutti i ruoli di una difesa a tre che, all’occorrenza, quello di esterno di centrocampo nella linea a cinque. Nella rosa, quindi, potrebbe ricoprire la funzione di jolly, un po’ come accade già con Danilo D’Ambrosio. Conte quindi non dimentica Darmian, che rimane un osservato speciale in vista della prossima stagione.

