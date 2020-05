CorSera – Marotta sogna Dybala per l’Inter: troppi però i limiti dell’affare

Il sogno di Beppe Marotta? Si chiama Paulo Dybala. Senza troppi giri di parole o strategie di mercato, il Corriere della Sera fissa l’obiettivo del dirigente interista, impegnato in prima persona tra trattative ed affari per ridisegnare la sua Inter. Il gioiello della Juventus è in cima ai desideri dell’amministratore delegato della Beneamata, pronto a fare i conti con la doppia cessione di Mauro Icardi, destinato al PSG, e Lautaro Martinez, promesso al Barcellona.

Le cifre che circolano negli ultimi giorni impongono però a Beppe Marotta riflessioni doverose in chiave mercato. Sarà difficile, se non impossibile, strappare Paulo Dybala alla Juventus per meno di 90 milioni. Un affare che supera decisamente anche le più rosee aspettative dell’Inter, impegnata su più fronti in vista della prossima sessione estiva. I vertici interisti dovranno infatti lavorare non solo in attacco, dove rischiano di perdere Lautaro, ma anche a centrocampo – Tonali sempre in pole position – e sulle corsie esterne, per consegnare ad Antonio Conte una squadra che possa lottare con mille certezze per qualcosa di importante. Tra i sogni di mercato della dirigenza nerazzurra però, la Joya occupa un posto di rilievo: Marotta sogna l’assalto a Dybala.

