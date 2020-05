CorSera – Tre bomber per Conte se parte Lautaro. E tra gli indiziati rispunta Dzeko

Antonio Conte è stato chiaro. Servono tre attaccanti all’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez. Considerando anche la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi, per i nerazzurri all’orizzonte si fa largo un tesoretto da 150 milioni da poter sfruttare anche, ma non solo, nel reparto avanzato.

Il Corriere della Sera prova a disegnare le tattiche di mercato della Beneamata che, oltre al sogno Paulo Dybala, ragiona anche in termini di piste più percorribili e possibili ritorni di fiamma. In caso di addio del Toro, i nerazzurri sarebbero pronti a fiondarsi secondo il quotidiano su Timo Werner. Servono 50 milioni per l’attaccante tedesco – 60 in caso di primo posto in Bundesliga del suo Lipsia, rischio per ora lontano – tentato anche dal Liverpool di Klopp. Oltre al classe ’96, spazio anche ad Edinson Cavani che lascerà il PSG a parametro zero e che ha già visto i nerazzurri muoversi in vista di un possibile assalto decisivo nelle prossime settimane.

Il nome nuovo che riaccende le fiamme del mercato è però quello di Edin Dzeko. Il bosniaco già nell’ultima sessione estiva è stato ad un passo dall’Inter, chiesto a gran voce da Conte, il tutto prima del rinnovo con la Roma. L’attaccante si è legato ai giallorossi fino al 2022, ma secondo il quotidiano potrebbe partire per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Una tentazione che stuzzica i nerazzurri, al lavoro per ricalibrare il peso del proprio attacco.

