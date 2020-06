Crespo allontana Lautaro dal Barcellona: “Vorrei vederlo ancora all’Inter”

Intervistato dal canale YouTube di David De las Heras, l’ex attaccante dell’Inter Hernan Crespo, oggi allenatore del Defensa y Justicia, ha parlato nello specifico di Lautaro Martinez, raccontando il suo punto di vista sul giocatore nerazzurro promesso sposo del Barcellona.

“Parliamo di un ragazzo serio – ha detto Crespo – e focalizzato sul suo obiettivo. Questi particolari mi piacciono molto. Ha grande personalità, mi piace tanto la testa che ha. Un giocatore completo che può giocare in attacco da solo o accompagnando altri giocatori. Vorrei che restasse all’Inter perché ha vissuto il suo primo anno da titolare. Dovrebbe consolidare ancora di più le sue basi in maniera solida prima di un altro cambio di realtà. I treni si fermano nelle stazioni migliori, e Lautaro è una di quelle: vedremo”. Questo il punto di vista di Hernan Crespo in merito al profilo di Lautaro Martinez: la stella dell’Inter riflette sul futuro, aspettando gli sviluppi che coinvolgono i nerazzurri ed il Barcellona.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!