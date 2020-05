Crisi Coronavirus, l’annuncio del Mirror: “Il Liverpool si ritira dalla corsa a Werner!”

Più voci, nelle ultime settimane, concordavano in merito al futuro di Timo Werner: il Liverpool era in pole position nella corsa al tedesco. A fronte dell’interesse dell’Inter solo in funzione di un addio di Lautaro Martinez, e dell’esclusione della pista Bayern Monaco proprio per bocca dello stesso Werner, la corsa al talento del Lipsia si era ridotta fino a comprendere quasi unicamente il club inglese. Il classe 1996, infatti, era affascinato dall’idea di fare il grande salto facendosi guidare da un connazionale come Jürgen Klopp, che spingeva per portarlo in Inghilterra.

Il Liverpool si ritira dalla corsa a Werner?

La notizia rilanciata dal Mirror stamattina, però, ha del clamoroso. A fronte dell’enorme crisi economica portata dal Coronavirus, infatti, il Liverpool avrebbe deciso di rinunciare all’acquisto di Timo Werner. Pur essendo uno dei club più ricchi d’Inghilterra, infatti, anche i Reds dovranno far fronte all’assenza di ingenti incassi. I diritti TV, principale fonte di guadagno per le società di calcio, non sarebbero peraltro sufficienti a coprire tutte le altre perdite anche qualora il calcio ripartisse.

Secondo il tabloid inglese, quindi, la maggior parte dei club inglesi dovranno limitare le spese, piazzare qualche cessione, snellire la rosa e programmare il futuro. Nel caso del Liverpool, quindi, la volontà sarebbe quella di puntare su Werner in vista dell’estate successiva alla prossima, sperando che il costo del suo cartellino si abbassi e che, nel frattempo, nessun altro club se lo sia assicurato…

