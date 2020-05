Dal Belgio – Mertens al passo d’addio: “Inter? Ultima chiamata per un top club”

Occasione da prendere al volo per l’Inter. Emergono nuovi indizi relativi al futuro di Dries Mertens, al centro dei piani di mercato della Beneamata in vista della prossima stagione. Antonio Conte sogna in grande con il centravanti belga, connazionale di Romelu Lukaku e che rischia di vestire i colori interisti direttamente a costo zero. Dal Belgio riscaldano ulteriormente la pista che porta al club di Via della Liberazione, in pole position per strappare il giocatore al Napoli di Gattuso.

Secondo quanto raccontato da Hln Sport, Dries Mertens avrebbe tra le mani l’ultima grande occasione per legarsi ad un top club europeo e, nello specifico, della Serie A. Indizi che ricollegano il futuro dell’attaccante all’Inter, in corsa per il belga tentato anche dal Chelsea. Il suo contratto scade il prossimo giugno e le trattative congelate per il rinnovo lo hanno posto al centro delle riflessioni di mercato delle grandi italiane ed europee. Marotta ed Ausilio lavorano per regalare Dries Mertens ad Antonio Conte, di fronte ad una delle ultime grandi occasioni della sua carriera.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!