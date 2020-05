Dal Portogallo – Inter, nel mirino il pupillo di Cordoba: pronta l’offerta per Luis Diaz

Dal Portogallo rimbalza un profilo nuovo per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Luis Fernando Diaz Marulanda, 23enne esterno sinistro di proprietà del Porto. Il calciatore ha impressionato gli addetti ai lavori e anche l’ex nerazzurro Ivan Cordoba, che recentemente ha elogiato le sue potenzialità.

Il giornale portoghese scrive di una prima proposta del club di Viale della Liberazione. Prestito con diritto di riscatto con possibilità di convertirlo in obbligo in base a determinate condizioni. Il club lusitano ha speso nell’estate scorsa 7,5 milioni per l’80% del cartellino per prelevarlo dal Club Deportivo Popular Atlético Junior, squadra che milita nel campionato colombiano. Classe ’97, Luis Diaz ha disputato finora 13 partite con il club portoghese, realizzato tre reti.

