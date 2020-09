Dalla Francia – Il Rennes prova il colpaccio: trattativa in corso con Godin

Spunta una nuova, sorprendente ipotesi per il futuro di Diego Godin. Conquistato il posto da titolare nel finale di stagione, il difensore uruguaiano resta comunque nella lista dei nomi che potrebbero lasciare l’Inter in questa finestra di mercato e le sirene francesi tornano a risuonare dopo il tentativo a vuoto del Lione.

Stando a quanto riferisce il portale transalpino Le10Sport infatti, lo Sceriffo sarebbe ora finito nel mirino dell’ambizioso Rennes che, mentre prosegue nel pressing per il corteggiatissimo Jeremie Boga del Sassuolo, avrebbe avviato un tentativo concreto con Godin ed il suo entourage. Sotto contratto con l’Inter fino al 2022, il centrale percepisce un ingaggio molto elevate per le casse del club francese che però è convinto innanzitutto che Godin si possa liberare a condizioni molto agevoli e, soprattutto, che con uno sforzo può riuscire a convincerlo ad accettare il proprio progetto. Le discussioni vengono definite molto concrete, mentre in Italia prendono corpo le voci secondo cui la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di togliere dal mercato Skriniar. Tempismo sospetto…

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<