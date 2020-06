Dalla Francia – L’Inter dialoga col Barcellona: c’è anche Todibo sulla lista di Marotta

Continuano a rimbalzare tra Milano e Barcellona le voci di mercato che interessano da vicino i catalani e, in particolare, anche l’Inter. Come riportato infatti da France Football, i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni in merito a Jean-Clair Todibo. L’esterno blaugrana, oggi in prestito allo Schalke 04 fino a fine stagione, è finito infatti al centro dei pensieri della Beneamata che continua a guardarsi intorno in vista di possibili rinforzi per il suo reparto arretrato.

L’emergenza Coronavirus sembrerebbe aver chiuso le porte ad un’eventuale permanenza del giocatore in Germania, vista la decisione dello Schalke 04 di non riscattarlo per 25 milioni di euro. L’Inter osserva interessata, seppur a distanza, in un discorso di mercato che coinvolge il Barcellona e rischia di rilanciare il profilo di Lautaro Martinez, sempre al centro dei sogni blaugrana in vista della prossima stagione.

