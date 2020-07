Dalla Francia – Si sblocca finalmente la “telenovela” Sarr? Arrivo in Italia ormai sicuro

Malang Sarr, difensore francese classe 1999 da poco svincolatosi dal Marsiglia, è da diverso tempo seguito da numerosi grandi club italiani, Inter, Juventus, Milan e Napoli su tutti. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi da L’Equipe, come di rado accade nel mercato, tra le tanti litiganti sarà una outsider inattesa ad accaparrarsi il calciatore.

Stando a quanto riferito oltralpe infatti, Urbano Cairo avrebbe piazzato la zampata vincente per portare il giovane e promettente calciatore al Torino. Un colpo di un certo spessore, specie vista la agguerrita concorrenza più blasonata. Certo è che l‘Inter probabilmente non ha mai cercato di affondare seriamente il colpo, forse su indicazione di un Conte non eccessivamente entusiasta dell’ipotesi.

