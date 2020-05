Dalla Spagna avvisano: “Semedo preferisce la Premier alla A”. Si avvicina lo scambio con Cancelo?

L’ultimo indizio che arriva direttamente dalla Spagna sembra far propendere verso la triangolazione di mercato rilanciata in questi giorni dal Corriere dello Sport. Il Mundo Deportivo, infatti, fa sapere che Nelson Semedo, esterno portoghese gradito ad Antonio Conte, preferirebbe trasferirsi in Premier League piuttosto che in Serie A. In questi termini, quindi, risulta immediato il collegamento al Manchester City, e di conseguenza a Joao Cancelo. Qualora l’Inter approvasse l’idea di riabbracciare l’ex esterno della Juventus, allora la trattativa potrebbe subire una netta accelerazione.

Pare infatti che Jorge Mendes, potente procuratore portoghese, sembrerebbe intenzionato a mettere in piedi questa incredibile triangolazione nella quale l’Inter riceverebbe Joao Cancelo (e Arturo Vidal) al posto di Lautaro Martinez, previo scambio Manchester City-Barcellona tra il portoghese e, appunto, Semedo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!