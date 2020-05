Dalla Spagna – Barcellona, Junior Firpo unica certezza per Lautaro: incognita Vidal per l’Inter

Il Barcellona non molla la presa per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato infatti da Mundo Deportivo, il club catalano sarebbe al lavoro per ridisegnare i propri piani di mercato, concentrando gli sforzi su due grandi obiettivi della Serie A: il Toro da una parte e Miralem Pjanic dall’altra. Mosse che dovranno però fare i conti con la crisi dettata dall’emergenza che ha paralizzato in particolare anche la Champions League, fonte importante per le entrate dei blaugrana e che ripartirà soltanto in estate e senza pubblico.

Mentre ragiona sul fronte bianconero, il Barcellona lavora anche al colpo Lautaro Martinez. Junior Firpo sempre più vicino ai colori interisti, considerato ormai come contropartita numero uno per accontentare la Beneamata. Dopo gli ultimi aggiornamenti poi, la pista che porta ad Arturo Vidal sembra aver perso intensità: il ds dell’Inter Piero Ausilio ha allontanato il profilo del cileno dalla Beneamata, il tutto mentre Mundo Deportivo prova a rincarare la dose, sottolineando i contatti con l’entourage del giocatore da parte dei nerazzurri. Le sensazioni però raccontano di un affare che non sembra abbracciare il cileno ma che punta tutto invece sull’esterno, tra le certezze interiste per la trattativa col Barcellona. La missione però è sempre la stessa: pareggiare i 111 milioni chiesti dai nerazzurri. Piano complicato, ma per l’estate non è detta l’ultima parola.

