Dalla Spagna – Barcellona, l’addio di Semedo si complica: Lautaro adesso si allontana

Si complica l’affare Nelson Semedo per il Barcellona. Come raccontato infatti da Marca, il club blaugrana sta affrontando diverse difficoltà nel provare a concretizzare la cessione dell’esterno che, al momento, sembrerebbe vicino ad una conferma tra le fila dei catalani. Dopo il mancato accordo per il rinnovo, il giocatore è finito nella lista delle possibili partenze estive, spinto anche dalla necessità del club di incassare per l’assalto a Lautaro Martinez.

Il Barcellona nelle ultime settimane ha lavorato su tre fronti per la cessione di Semedo. Porta chiusa nei confronti della Juventus che avrebbe scelto di non pagare la cifra richiesta dal giocatore nell’affare. No anche da parte del Manchester City, mai davvero interessato al calciatore. Con l’Inter i dialoghi sono nati soprattutto in chiave Lautaro, ma la Beneamata ha scelto di non ascoltare le proposte eccessive dei blaugrana che hanno valutato Semedo ben 41 milioni di euro. L’impressione è che i catalani difficilmente opteranno per riformulare l’offerta, con l’esterno a questo punto sempre più vicino ad una conferma al Camp Nou.

