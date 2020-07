Dalla Spagna – Futuro in Italia per Garay, Inter e Roma in pole position

Inter che, in questa fase burrascosa della stagione, cerca di rasserenarsi almeno con il mercato in entrata. Beppe Marotta infatti starebbe cercando non solo giovani promettenti, ma anche giocatori d’esperienza che possano garantire solidità.

Dalla Spagna confermano in parte questa ipotesi. Superdeporte infatti, principale quotidiano di Valencia, è praticamente certo che Ezequiel Garay, difensore centrale 34 enne, non rinnoverà il proprio contratto con la squadra spagnola e che finirà proprio in Italia. I due club in vantaggio su tutta la concorrenza sarebbero appunto l’Inter e la Roma, che potrebbe privarsi di Smalling. Marotta però, si sa, è esperto nel portarsi a casa dei parametro zero. Che possa essere proprio Garay il rinforzo di esperienza che andrà a sostituire Diego Godin, ormai sicuro partente?

