Dalla Spagna – Inter, Cucurella nel mirino: Conte studia il colpo dal Getafe

Servono almeno 20 milioni per strapparlo al Getafe. Marc Cucurella è una delle stelle più luminose del club di Madrid, avversario dell’Inter in Europa League. Ed in base a quanto raccontato da AS, il centrocampista vanta diverse pretendenti soprattutto in Italia, con i nerazzurri in pole position per monitorare da vicino il giovane calciatore classe ’98.

Inter, Roma e Napoli in corsa per Marc Cucurella. I tre club della Serie A si sono mossi per sondaggi e primi approcci nei confronti del talento del Getafe, con i nerazzurri un passo oltre rispetto a giallorossi ed azzurri. Secondo AS, il tecnico della Beneamata Antonio Conte lo ha monitorato nella gara contro l’Ajax ed ha scelto di puntare i riflettori su di lui anche in vista dei prossimi impegni europei dei nerazzurri. La clausola fissata dal Getafe oscilla tra i 22 ed i 25 milioni di euro ed il giocatore non ha mai espresso chiaramente il desiderio di voler lasciare il club di Madrid. Non sarà facile dunque per le italiane accelerare e strappare il centrocampista agli spagnoli, vista anche la folta concorrenza che abbraccia anche la Liga. L’Inter però segue da vicino Cucurella, pianificando l’eventuale assalto al giocatore che ha già stupito Conte.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!