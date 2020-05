Dalla Spagna – Inter, torna di moda Todibo: il Barcellona ragiona sull’affare Lautaro

C’è anche il nome di Jean Clair Todibo tra gli obiettivi di mercato dell’Inter. A rivelarlo è l’edizione odierna di Mundo Deportivo che rilancia il profilo del francese nell’ottica nerazzurra. Tante pretendenti in corsa per il classe ’99 del Barcellona, girato allo Schalke 04 che vanta un diritto di riscatto da 25 milioni di euro. Secondo quanto diffuso dalla Spagna, al momento il club tedesco non sembrerebbe disposto a versare l’intera somma per assicurarsi il difensore, cercato in Italia da diversi club.

Oltre al Milan, che si è mosso già da diverse settimane per provare a vestirlo di rossonero, il Barcellona spera di poter trattare con la Juventus e con la stessa Inter, soprattutto in merito alle riflessioni in chiave Lautaro. In ottica estera, in corsa ci sono Bayer Leverkusen ed Everton, pronte ad assicurarsi il classe ’99 blaugrana. Il club, da parte sua, ha già scelto: Todibo lascerà il Camp Nou in estate e le richieste arrivano da Germania, Inghilterra e soprattutto Italia.

