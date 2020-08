Dalla Spagna – Koeman: “Non esiste Barcellona senza Messi. Voglio che resti”

Il tormentone Messi continua a tener banco. Il futuro dell’argentino è quanto mai incerto, diviso tra la voglia di restare al Barcellona e quella di provare una nuova esperienza, magari all’Inter. I catalani dopo la disfatta in subita dal Bayern Monaco in Champions League, hanno avviato una vera e propria rivoluzione, sia societaria che tecnica.

A pagare per primo è stato l’allenatore Quique Setién, esonerato e sostituito in vista della prossima stagione da Ronald Koeman. Il nuovo tecnico blaugrana ha parlato all’emittente di stato olandese NOS, dopo aver incontrato ieri la Pulce. Come riporta calcioefinanza.it, ha fatto il punto della situazione, dichiarando: “Ho sentito Guardiola e mi ha detto che allenare Messi è bellissimo. Leo è un vincente e quando non ci riesce è normale che si senta infastidito.”

Continuando sul futuro dell’asso argentino: “Io devo assicurarmi che lui si senta importante, devo far sì che concluda la sua carriera con questa maglia. Per me, lui è il punto centrale della ripartenza della squadra, voglio che resti assolutamente, non esiste Barcellona senza Messi.”

Concludendo, senza giri di parole: ” Lui è il Barcellona e il Barcellona è Messi.”

