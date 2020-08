Dalla Spagna – Koeman vara la linea verde al Barcellona: Lautaro obiettivo per l’attacco

La fine di un’era, di un’idea. Questa è stata in sostanza la rovinosa caduta del Barcellona in Champions League contro il Bayern Monaco. I catalani per la rifondazione hanno esonerato il tecnico Quique Setién, e hanno affidato la squadra all’olandese Ronald Koeman che da calciatore tra il 1989 e il 1995, ha giocato sei anni con la maglia del Barcellona.

Dalla Spagna, continuano a rimbalzare voci di mercato riguardanti proprio i blaugrana. Secondo quello che riporta l’edizione online di AS, il nuovo tecnico olandese ha già recapitato nelle mani dei dirigenti la sua lista dei desideri per la prossima stagione. Il progetto è quello di tentare di ringiovanire la rosa, provando a vendere alcuni giocatori anche molto affermati, sostituendoli con dei giovani dal sicuro avvenire come Donny Van de Beek e Eric Garcia.

Tra i nomi fatti da Ronald Koeman vi è anche quello di Lautaro Martinez. Il giocatore argentino piace tantissimo all’allenatore olandese e pare lo voglia a tutti i costi al centro del suo attacco al posto del partente Luis Suarez. L’Inter al momento resta tranquilla, forte delle prestazioni, dei gol ritrovati da parte del Toro e concentrata sulla prossima finale di Europa League.

