Dalla Spagna – L’affare Icardi rilancia il Barcellona: indizi positivi per l’assalto a Lautaro

Filtra ottimismo in casa Barcellona anche dopo l’operazione Icardi conclusa dall’Inter. Secondo quanto riportato infatti da Mundo Deportivo, la cessione dell’attaccante argentino al Paris Saint-Germain avrebbe dato nuova linfa al club catalano in vista dell’assalto a Lautaro Martinez. Il motivo? Gli oltre 50 milioni che la società di Via della Liberazione incasserà dal trasferimento di Maurito.

Il Barcellona, dopo l’operazione conclusa oggi, pensa infatti che l’Inter possa muoversi in maniera meno rigida sulla trattativa per Lautaro avendo già dato ampio respiro alle proprie casse con una super plusvalenza realizzata con il cartellino di Icardi. Restano però i dubbi in merito al possibile lieto fine per il Toro argentino: i 111 milioni di euro di clausola continuano a rappresentare un traguardo per ora lontano per il club blaugrana, tentato dalla stella della Seleccion. Messi e compagni sperano nella riuscita della trattativa anche se al momento la stretta di mano pare ancora distante. Un indizio in più intanto secondo Mundo Deportivo per provare ad accelerare nella corsa a Lautaro Martinez, il sogno di mercato del Barcellona.

