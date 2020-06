Dalla Spagna – Lo stallo tra Inter e Barcellona per Lautaro rilancia nuove pretendenti?

Ormai è evidente che la questione Lautaro Martinez, a meno di clamorosi ribaltoni o di rinnovi di contratto improvvisi, sarà il principale argomento della ormai imminente finestra di mercato estivo. Da mesi infatti il pressing del Barcellona per l’attaccante argentino è ormai asfissiante, nonostante la sosta forzata dal Covid-19 abbia rallentato tutto. I catalani continuano i negoziati, cercando di strappare un accordo meno oneroso all’Inter che, ovviamente, non ha intenzione di cedere di un millimetro.

Tuttavia questo stallo prolungato, potrebbe attirare nuove pretendenti, rimaste sinora nell’ombra ma pronte ora a sfruttare il nulla di fatto prolungato. Secondo quanto riportato da Marca infatti, per quanto ancora sottotraccia, Manchester United e Real Madrid sarebbero spettatori interessati della trattativa, pronti ad inserirsi al momento opportuno. La pandemia globale in corso ha inflitto duri colpi a tutti i club, big comprese, ma il Barcellona pare abbia accusato maggiormente il colpo, dovendo ancora incassare una settantina di milioni per appianare il bilancio.

Situazione che gioca quindi a sfavore dei blaugrana. L’impressione è che più tempo passa, meno la cessione diventi semplice e percorribile, a meno di espresse volontà del calciatore non ancora rivelate. Se lo stallo dovesse proseguire a lungo inoltre, potrebbe scatenarsi un’interessante asta, che permetterebbe all’Inter di monetizzare al massimo da questo doloroso addio. C’è ancora molto tempo, ma nel mercato si sa, certe operazioni richiedono settimane o mesi per risolversi. Non rimane che osservare le mosse delle nuove pretendenti.

