Dalla Spagna – Niente Inter per Lenglet: il Barcellona boccia l’addio

Le possibilità di vedere Clement Leglet all’Inter sono vicine allo zero. A raccontarlo è Mundo Deportivo che, nell’edizione di oggi, sottolinea la volontà del giocatore e la posizione del club: il difensore non lascerà il Barcellona, per diversi motivi. Il francese innanzitutto non rientra tra i possibili partenti in chiave blaugrana perché vanta una posizione di spicco nella rosa dei catalani. Inoltre il suo stipendio resta decisamente inferiore rispetto a quello percepito dal suo compagno Umtiti che, in ottica infortuni, vanta un recente passato tribolato, a differenza proprio dello stesso Lenglet.

Oltre al punto di vista del club, anche lo stesso giocatore avrebbe scelto di non abbandonare il Barcellona. Il centrale è stato informato dell’interesse dell’Inter che lo ha individuato come possibile erede o sostituto di Skriniar ma non sembra destinato a lasciare il Camp Nou. Mundo Deportivo spegne la pista interista che porta a Clement Lenglet: il giocatore, secondo gli ultimi aggiornamenti, resterà in Spagna.

